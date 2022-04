Brou Alfred KOFFI

Fort de plusieurs années dans le domaine commercial,marketing et communication j'aimerai donner une impulsion nouvelle à ma carrière professionnelle .

Viadéo est un outil formidable pour étoffer mon réseau professionnel. J'aimerai m'en servir pour booster ma carrière et m'enrichir au contact des autres.

Complètement mobile, mon ouverture d'esprit et ma capacité d'adaptation seront un atout. L'inconnu ne me faisant pas peur...

Le cœur de ma compétence axé sur 3 piliers essentiels:

- La technique métier qui repose sur ma formation académique

- Le management c'est un aspect qui me tient à cœur

- La fibre d'archiviste qui exige de la rigueur , de la vigilance et surtout de l'organisation

Je reste à l'écoute pour toute proposition.



Mes compétences :

Vente