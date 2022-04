Brou Céline AKE

 ASSISTANTE 2008 – 2013 : Assistante chargée du courrier au Comité Nationale de

Pilotage et du Redéploiement de l’Administration (CNPRA)

gestion des courriers confidentiels et ordinaires des ministères, partenaires au développement, et autres structures



 SECRÉTAIRE - 2007 : Secrétaire du Secrétaire Exécutif du CNPRA ;



- 2006 - 2007 : Secrétaire du Directeur Général de l’administration du

Territoire à la Direction Générale de l’Administration du

Territoire(DGAT)



- 2005 - 2007 : Secrétaire de Département, ensuite Secrétaire du

Directeur Administratif et Technique



 TRESORIERE - 2007 : Trésorier Général de Christian Community in Action (Com’in)

- 2008 - 2010 : Trésorière de la Caisse de Solidarité du Département (CSDAT)







Mes compétences :

WinDev

Visual Basic

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft DOS

Microsoft Access

Merise Methodology