Brou Emmanuel NDOUA

CURRICULUM VITAE



NDOUA BROU EMMANUEL

CELIBATAIR:01 ENFANT

29 ANS

IVOIRIEN TEL: +225 04 36 25 23 ABIDJAN







DIPLOMES

ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE



1995 : CEPE à l’EPP d’ETTROKRO I



1999 : BEPC au Lycée Moderne de OUELLE



2003 : BAC D au Lycée Moderne de DAOUKRO



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



2003-2004 : DEUG en Sciences Economiques et Développement à l’Université de BOUAKE



FORMATIONS ET EXPERIENCES PROFESSIONELLES



2003 : Diplôme de Pair-Educateur en IST-VIH/SIDA délivré par COPEECI (Coopération des Parents

d’élèves et Etudiants de Cote d’Ivoire)



2004 : Agent commercial à BENEFICIAL LIFE (compagnie Américaine d’assurance) située à Abidjan- Plateau- Rue du commerce



2007 à 2009 : Assistant de Recherche, Agent de terrain et Sondeur d’opinion (Enquêteur) à Research International (Cabinet d’étude de marché situé aux II Plateaux-Vallon-Rue-des Jardins)



2009 : Responsable de sensibilisation à l’ONG AJAD (Aide à la Jeunesse Africaine Défavorisée)



2009 : Trois (03) mois d’activités intenses dans le domaine humanitaire avec les membres de l’Association Jeunesse de Paris

Depuis juillet 2011: Commercial stagiaire et Représentant MTN/ OFFICE+ dans le cadre du marketing opérationnel



LANGUES ECRITES, LUES ET PARLEES



Français et Anglais Bonne connaissance de l’outil informatique



CENTRE D’INTERETS : Commercial - Secrétaire - Opérateur de saisie- ONG-Association-Opportunités d’affaires- Fonction publique- Privé- ou toutes autres opportunités.



Mes compétences :

Commercial

Fonction publique

ONG

Operateur de saisie