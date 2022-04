Je me nomme BROU KOUAHO de nationalité ivoirienne et je suis titulaire d'une maîtrise de droit option droit des affaires et d'un master 1 en commerce inter option achat et négoce. comme expérience professionnelle commercial free-lance chez abbé distribution puis en stage de perfectionnement au groupe Attijariwafa bank un stage d'un an demi ( sous-contrat ) ou j'ai eu à gérer la banque assurance , à contrôler au plan juridique des dossiers d'ouverture de compte particuliers et d'entreprises , à faire les recouvrements de créances et l'analyse des dossiers de prêts. Actuellement je suis commercial au groupe challenger LIMAGROUP à fès.