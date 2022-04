Broud MOUNA

Bonjour

Je suis une DESSINATRICE PROJETEUSE EN DESSIN BATIMENT avec une expérience plus de 22 ans dans le domaine de l'architecture.

création graphique 2D,3D , j'offre mes services, à prix raisonnable je fais la concéption et je prépare les plans pour d'autorisation, aussi je fais les plans d'exécutions , les détails , les plaquettes de présentations, les plaquettes commerçiales et les images de syntheses. je travaille en freelence.

n'hésitez pas à me contacter sur : broudm@hotmail.fr



Mes compétences :

Machines outils

Esprit d'équipe

dessin sur Autocad

dessin sur progresse

Dessin sur corel drew

Adobe Photoshop

Artlantis

Autocad