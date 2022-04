Brouha KOUAKOU ALBERT

Une entreprise qui nous accueille est notre mère nourricière, et qu'est-ce qu'une mère !

c'est celle-là qui a besoin de:

- d'amour car elle a tout donné pour nous / nous devons donc aimer notre métier et notre travail

- d'être le plus équitable entre les enfants

- de défendre les valeurs suivantes ( honnêteté, abnégation, courage, persévérance, travail et confiance en soi)

- et surtout de savoir gérer ces ressources, chose essentielle à sa survie et à son développement.



voici cette mère nourricière dans laquelle je souhaite être bercé.







Mes compétences :

Management

Marketing

Gestion des stocks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export merchandising