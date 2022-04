Brouhanan OUEDRAOGO

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur de travaux.

Ma formation d'ingénieur, mon expérience ainsi que les différentes fonctions qui m'ont été confiées jusqu'à présent m'ont appris à m'adapter et à être opérationnel très rapidement. Je suis prêt à supporter la pression et à travailler en équipe. Très ouvert et soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur, j’ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu’au sein de la société.