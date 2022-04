Brouillard MARIE-LAURE

Vous écouter, m’adapter à vos besoins et vous accompagner vers un mieux être général où que vous soyez dans le monde est mon principal objectif . je vous reçois en gironde dans mes cabinets de Bègles dans la région Bordelaise ou à Andernos-les-Bains sur le Bassin d'Arcachon. Depuis de nombreuses années, je pratique aussi l'accompagnement psychologique à distance (par téléphone, Skype, WhatsApp...). j'accompagne les adolescents, adultes de tout âge et pratique aussi le conseil conjugal ou thérapie de couple.

Experte en orientation scolaire et professionnelle , je vous accompagne aussi vers la découverte des métiers pour lesquels vous êtes faits.



Mes compétences :

Animation de groupe de développement personnel

Thérapie de couple

Thérapie individuelle

Orientation scolaire et professionnelle

Empathie, Ecoute, Analyse des besoins

Formatrice, conférencière