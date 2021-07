Brouillon JEROME

* Gestion et encadrement de 16 chauffeurs livreurs ;

* Géo localisation des adresses sur Géodriver

* Confection des tournées de livraison ;

* Assistance des chauffeurs livreurs au chargement ;

* Débriefing chauffeurs et mise en livraison ;

* Traitement des réclamations ;

* Contrôle de la réception des commandes et établissement de l'ordre de traitement ;

* Information des clients internes ou externes sur le traitement et le suivi des commandes ;

* Renseignement des supports de suivi d'activité et identification des écarts

* Saisie des enlèvements

* Retour de tournée



* Confection de tournées GMS

* Prise des rendez-vous GMS

* Traitement des réclamations ;

* Information des clients internes ou externes sur le traitement et le suivi des commandes ;

* Renseignement des supports de suivi d'activité et identification des écarts

* Retour de tournée



Mes compétences :

Commercial

Réglementation et organisation du transport

Transport routier

Management