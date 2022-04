Brousselle GÉRALD

Manipulateur radio diplômé à l'Institut de Nantes en juin 2013.

Disponible et mobile.

Préférence région Centre, Loire Atlantique, Vendée, Bretagne.

Autre région, prévoir un délai pour installation et logement.

Motivé, sérieux, toujours ponctuel, soucieux de bien faire et prêt à rendre service.

Toutes les propositions sont les bienvenues et seront traitées.



Expérience en manutention.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Sécurité incendie

Microsoft Word

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Radioprotection