Broyeurs FORESTIERS ALM

ALM distributeur exclusif Bandit France est spécialisé dans la fourniture de broyeurs de branches et broyeurs de végétaux destinés aux élagueurs et paysagistes.



Nous vous proposons également des raboteuses de souches automotrices sur roue ou chenilles, avec ou sans radio commande.



Nous intervenons aussi dans le domaine du bois énergie avec des broyeurs à plaquette forestière.



Ces unités sur roue ou chenilles peuvent être équipées de moteurs thermiques ou électriques.



Nos broyeurs de déchets verts sont aussi réputés pour leur polyvalence car ils peuvent aussi traiter des troncs, des souches, des palettes… Ils peuvent aussi recevoir un rotor à couteaux et ainsi produire des plaquettes voir même de la sciure.



Mes compétences :

Aménagements paysagers

Agro industrie

Elagueur

Industrie