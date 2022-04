Brua ALEXIS

2009/2012 MASSEUR – Urban spa Souma Biarritz .











2008/2009 responsable Massothérapeute – SPA KEMANA Serge betsen

(Biarritz)



-Mise en place de la méthode global « SOUMA »





2006/2007 Responsable d'équippe thèrapeute Massage du monde -Hotel du palais SPA IMPERIAL GUERLAIN

(Biarritz) Formation by GUERLAIN .



-Mise en place des soins ainsi que de la méthode globale « SOUMA » de massage-soins .

-Soins directs à la clientèle et Formation : TUINA, SHIATSU, AMA ,





2005/2006 Massothérapeute – CENTRE SERGE BLANCO

(Hendaye)



-Pratique de techniques multiples (SHIATSU, TUINA, SOUMA…). Bien être & relaxation



2003/2005 Management responsable Unités Soins/Bien être - Centre VITANOVA (Groupe DREAM PLACE)

(Ténérife /Esp)



-Responsable général management du secteur soins et massages pour le groupe Dream Place. , formation et animation quotidienne des équipes pour les 3 hôtels 5 étoiles du groupe sur l’archipel

des îles Canaries (gestion de 1800 chambres).



2001/2003 Massothérapeute sur évènementiels

(Paris)



-Création des premiers espace MASSAGE FRANCE , exclusif dans le cadre d’événementiels ou d'une clientèle privée : Salon WHO’S

NEXT,MIDEM CANNES , PRET A PORTER FEMININ , VIP showbiz ETC ...





FORMATION



1996/2000 Perfectionnement – Techniques Asiatiques

(Singapore)



Etude & pratique de multiples techniques Asiatiques (Tuina, Shiatsu, AMA. (Shokai)

à Clinique Singapour -Orchard rd, sous la direction de Maitre Thomas Peh.



1992/1995 Formation au Centre international des techniques holistiques AGAYAL

(Ile de la Gomera/Esp)



Initiation & Formation à différentes techniques holistiques, cursus mixte physiologie/anatomie (massage).



Linguistique : Anglais (Lu, Écrit, Parlé) & Espagnol (Lu, Écrit, Parlé)