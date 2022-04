Bruce CHAVARDES

Je suis ingénieur généraliste, possédant une spécialisation dans le bâtiment, diplômé de l'école Polytechnique Féminine (EPF) à Sceaux.



Je suis actuellement gérant de la société BCMP-France. Entreprise spécialisée dans le traitement des pathologies du bâtiment (reprise en sous oeuvre par micropieux, traitement de fissures...).



Mon rôle est de réaliser des diagnostiques structurels afin de proposer une solution technique et financière aux clients (privés ou publics), et d'en assurer par la suite la réalisation et le suivi.



Le domaine d'intervention s'étend sur toute la France.



Mes compétences :

Bâtiment

Management