Je me nomme mr koissi bruce denos ,mecanicien en maintenance industrielle(Brevet d'etude professionnelle):5 ans d'experiences professionnelles en mecanique dans une usine de tissage pp( nvlle mici embaci ex afribache).mon souhait est d'avoir un boulot en mecanique dans les grdes industries de la place.



Mes compétences :

maintenance mecanique(tournage/fraisage)

demontage-remontage

hydraulique et pneumatique

participation au montage des unités de production(