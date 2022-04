Bruce Houag WILLIAM

Je m appelle William Bruce Houag je suis un agronome de formation .j ai 35 ans je suis celibatire je suis né en angleterre d ou mon nom un peu english mais detrompé vous je suis un francophone .



LE CABINET OAKS OF RIGHTEOUSNESS EST UN CABINET DE NEGOCE ET DE COURTAGE DES PRODUITS AGRICOLES ,agroalimentaires ,miniers , de constructions ... CE CABINET EST AUSSI SPECIALISE DANS LA PLANIFICATION STRATEGIQUE ET L' INVESTISSEMENT D ENTREPRISE CONCOMITAMMENT je fais des consultations dans les ONG locales en ce qui concerne l' agriculture l' elevage et le developpement durable , la foresterie...

je suis aussi le COORDONATEUR REGIONAL A LEST CAMEROUN DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT RURAL (CPDR ) association a but NON LUCRATIF. avec cette structure, mon equipe et moi essayons d atteindre les couches les plus defavorisés par des dons et des projets ... ET PAR L ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES DANS LA DECENTRALISATION ET AUTRES PROJETS PORTEURS POUR ces POPULATIONS



Mes compétences :

Agriculture

Football

Foresterie

Investissement

ONG

Scenarii