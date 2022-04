Bruce OLIVEROS

Technicien Supérieur d’usinage qualifié et accompli.

Sept ans d’expériences, autonome dans le lancement d’une série (programmation, outillage, réglages).

Expérience mise à profit pour l’îlot de production, afin de répondre et de soutenir aux problématiques des opérateurs.

Travail de recherche, d’optimisation et d’amélioration continue dans chaque service (production, qualité, industrialisation).

Promut à une évolution en tant que manager de l’atelier (parc de 35 machines).



Mes compétences :

Ecoute

Suivie de production

Sérieux

Discipline

Relationnel

Communication

Esprit d'équipe

Programmation

Adapation rapide

Contrôle qualité

Réglages série