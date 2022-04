Bruce RIBEIRO

ENTREPRISE

Fondé en 2016,

Notre structure est une société Française qui propose aux TPE/PME, des technologies et des services autour du Telecom, de l'Impression et de la Dématérialisation depuis plus de 10 ans.

POSTE

Vous souhaitez entreprendre dans un marché porteur et sans aucun investissement financier ?

Vous désirez exprimer votre talent commercial et réinventer votre carrière ?

Et si vous viviez un métier passionnant avec des personnes passionnées ?

Devenez Conseiller Commercial H/F (statut mandataire non salarié).



En intégrant :



Vous bénéficiez d'un savoir-faire et de l'expertise du précurseur du Conseiller Commercial en BtoB.

Vous êtes accompagné au quotidien tant sur le plan commercial que technique.

Vous évoluez dans un environnement dynamique et innovant.

Vous visez une rémunération à la hauteur de vos ambitions.

Mission

Votre mission est d'aider vos clients à réaliser leur rêve d'accession à la qualité de service autour de leur outils numériques.



Vous apportez la meilleure solution de financement à vos clients et les accompagnez jusqu'à la concrétisation de leur projet.

Assurer, chez nos prospects, la prise de rendez-vous sur une base dur,

identifier les prospects, identifier les besoins, conseiller et proposer des solutions sur-mesure.

Négocier et signer des contrats

Lorsque vous n’assurez pas des rendez-vous, effectuer de la prospection terrain

Rythme de travail mixant 1 jour par semaine en home office et 4 jours sur le terrain

Assurer le rapport d’activité, et les prévisions de ventes.

PROFIL

Vous êtes :



- Jeune talent ou commercial(e) confirmé(e).

- Orienté(e) résultats.

- Autonome, dynamique et exigeant.

Cible : TPE/PME



Vous n'êtes pas encore prêt à sauter le pas ?

Contactez-nous pour un entretien en toute discrétion.

Ne rêvez plus votre réussite, réalisez la !

CONTACT

Mailto : contact@limpigo-solutions.fr