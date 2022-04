Bruce RULFO

Direct et efficace, comme un sportif de haut niveau doit être.

Pas de ronds de jambes, du respect et de la recherche de solutions...



Vous êtes ici en contact avec un aventurier qui a les pieds sur terre, qui a une expérience diversifiée qui fait sa force, sa difference et qui sait rester à sa place.



Je suis fier de pouvoir vous annoncer la création de la SAS IT 21 depuis le mois d'aout 2016.

Associé à mon sponsors de toujours en Snowscoot, une nouvelle aventure nous ouvre ses portes !



Mes compétences :

Événementiel sportif

Journalisme sportif

Gestion de projet

Guide motoneige

Coaching individuel

Communication externe

Coaching sportif

Administration des ventes

Ecriture

Vente B2B

Développement produit