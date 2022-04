Bruce TUMBARELLO

Je connais parfaitement le monde du spectacle vivant. Le pratiquant depuis 19 ans, je me suis ainsi formé aux différents postes techniques (en tournée comme en accueil), son, lumière, plateau, pour évoluer sur la régie générale et la direction technique ; je suis aussi sensibilisé aux projets artistiques ayant été comédien et directeur culturel.



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Créativité

Rigueur

Adaptabilité

Autocad

Habilitation travail en hauteur

Ssiap 1

Hablitation électriques (BR/BC/B2V)

Caces (1A/1B/3A/3B/chariot 3/ chariot 9)

Secourisme