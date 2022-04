Brudele NGOUBILI LIKIBI

Je cherche un contrat à durée indéterminé(CDI) en développement web Front-End



Connaissance en programmation



CMS et Framework : Drupal 8, Wordpress, Symfony2/3

Web: Bootstrap, Flex, Sass, Compas, HTML5, CSS3, Twig, Javascript, Réact JS(Débutant)

Serveur web: Apache, Tomcat, WampServer,Mysql





Compétences en Bases de données:



Gestion des bases de données

ORACLE 10g,11g /SQL Serveur,MYSQL, Postgres

Opérations : Installation, création, modification, suppression, restauration des bases de données. Requêtes avec SQL



*******Compétences en Réseau informatique et système:



Système d’exploitation : Windows XP/7/8, Linux

Services sur Windows seveur 2008R2/2012R2: Création et Administration avec active directory,GPO, UO, Services DNS, DHCP,IIS, TCP/IP.



Outils de Virtualisation : VMware, VirtualBox.



