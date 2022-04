Actuellement, sommelière dans une boutique de vins, je transmets aussi cette passion auprès de particuliers et professionnels. 10 ans d'expérience acquise, dans le monde du vin, des rencontres riches avec des vignerons, des cuisiniers, des gourmets et des gourmands, de jolis nectars dégustés m'ont permise d'acquérir une expérience riche en France et à l'étranger.