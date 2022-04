Bruna Lorraine DE SOUZA

Mes origines brésiliennes me font apprécier la gastronomie française. Dynamique, motivée et responsable. J'aime travailler en équipe, aider et être utile. Je suis ouverte à l’apprentissage et à de nouvelles expériences pour développer mes compétences.

Au Brésil, j'ai étudié la cuisine professionnelle pendant 2 ans, à l'École de Gastronomie des Amériques - IGA. Pendant mes études, j'ai travaillé comme cuisinier et commis de cuisine au sein d’un restaurant japonais et d’un restaurant italien.



Actuellement à la recherche d’un contrat d'apprentissage pour préparer mon CAP à Paris

Cuisine à partir de Septembre 2020.



Mes compétences :

Hygiène des aliments

Mise en place

Cuisine du monde

Production

Cuisine Japonaise

Cuisine Brésilienne