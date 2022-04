Brunel MAKOUMBOU

Il travail depuis toujours dans le monde du théâtre, en tant que créateur lumière et régisseur.

A été dans beaucoup de festivals (Limoges, 61e festival d'Avignon, Mayotte), à tournée un peu partout dans le monde ( France, Italie, Magascar, Maurice ...).

Toujours continuer longtemps à défendre l'art, tel est la tâche que je me suis imposé, que l'art soir un moyen d'échanges et partage. Voila pourquoi je suis toujours prêt d'aller dans les quatre coin de la terre.



Mes compétences :

Autodidacte

Conception

Conception graphique

Création

Design

Formation