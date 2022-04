Brunel MPEMBELE

Bonjour,



Challenge & Responsabilité : être Responsable dans une entreprise après avoir fait mes preuves et m'être surpasser sur le poste proposer et autres postes inférieurs est pour moi le moyen d'atteindre mon objectif professionnel.



Diplômé d'un Brevet d’études professionnel en Maintenance automobile, avec plus de 5 ans d'expérience cumulée sur différentes postes ( Restauration, Vente, Informatique, Logistique, Marketing,...) dans les secteurs de l'industrie, de la distribution et des services.



Vous recherchez des compétences, une personnalité, du potentiel ? Je vous propose de jeter un œil sur mes réalisations et expériences.



Je vous fournirai volontiers des références sur demande.



En attendant de pouvoir échanger avec vous et de relever vos challenges.



Vous pouvez me joindre sur la fiche "contact" dédié ou via VIADEO.



A bientôt !



Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office 2003-2007-2010

Esirius

MHS Reflexions

Photoshop CS4/5/6