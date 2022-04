Brunet JESSICA

Je travaille pour Aerow depuis aout 2006 sur des projets GED dans le domaine pétrole et gaz pour différents clients (total, alstom, saipem, st micro)

- création et paramétrage de docbases

- support fonctionnel et technique des utilisateurs

- la formation (anglais / français) des utilisateurs

- la recette fonctionnelle

- la rédaction de specifications fonctionnelles

- lead dcc pour un projet petrole offshore





Auparavant j'ai travaillé pendant 1 an chez Pfizer, sur un projet de GED où j'ai

- animé un groupe de travail sur la création de taxonomies

- rédigé le manuel d'administration des taxonomies dans l'outil

- formé des utilisateurs

- participé à la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques



Mes compétences :

GED

Formation