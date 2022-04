Brunet NATHALIE

Madame, Monsieur,





Je vous propose ma candidature pour un poste en Alternance Professionnalisation pour la formation "d'Assistante Dentaire" ou sinon de secrétaire polyvalente, hôtesse d’Accueil dans votre établissement.



Ma polyvalence m'a permis de développer mon sens de l'organisation , de la diplomatie, de la courtoisie, de la minutie, de l'observation et de la réactivité.



Durant ces années, j’ai su faire preuve d’une capacité d’intégration, afin de pouvoir répondre aux attentes de mes employeurs. Mes acquis sont totalement transférables à plusieurs postes.



Motivée et dynamique, je pense avoir les compétences pour donner toutes satisfactions.



La diversité de mes fonctions attestent de mon adaptabilité.



Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien afin de vous expliquer plus amplement mes motivations.





Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations dévouées.





COMPETENCES CLES



Accueil physique et téléphonique.



Produire des documents professionnels courants.



Saisie et tenue des dossiers électroniques.



Assurer le classement et l’archivage des documents.



Coordonner le planning d’activités.



Organiser et Tenir l’agenda.



Organiser les déplacements et les réunions.



Assurer l’administration des achats et des ventes.



Gérer les stocks.



Régler les opérations d’achats, de règlement les litiges administratifs & commerciaux.



Assurer le suivi administratif courant du personnel.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Assistante Dentaire Stagiaire, Cabinet Libéral, 3 semaines 2015.



Auto-Entrepreneur, ABIBI 61, Vente de bijoux et autres (Marchés, foires, salons, création site internet, gestion Ets) : 2010 à 2012.



Auto-Entrepreneur, «Mieux Vivre à votre Domicile», Aide à Domicile, Agrément Qualité Préfectoral : 2007 à 2010.



Secrétaire Polyvalente, divers Centres Hospitaliers Spécialisés ou non, Ets d’Enseignement Public, immobilier, divers commerces : 10 années.



Vendeuse – Adjointe au Responsable du magasin, divers commerces : 4 années.



ASH et Aide-Soignante, divers EPHAD en France : 6 années.



DIPLOMES & FORMATIONS



2015 Dispositif d’Orientation Professionnel, GRETA, La Ferté Macé.

2013 Titre Professionnel de Secrétaire Assistanat, ISF, Argentan.

2012 Dispositif d’Orientation Professionnel, GRETA, La Ferté Macé.

2004 Ecole Aide Soignante, Vire.

1987 Bac Littéraire, Lycée François Rabelais, Paris 18ème.

1983 B.E.P.C. Secrétaire Sténo Dactylo Correspondancière, Lycée Napoléon Domfront.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



Véhicule personnel

Centres d’intérêt : Echec, photographie





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Secrétaire rattachée au Service Maintenance

Gestion Planning