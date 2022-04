Brunhilde BRILLON

Parfois il faut tout changer, 42 ans de carrière c'est long! C'était difficilement envisageable pour moi de faire une carrière monolithique. Donc j'ai tout changé, ou presque... de manager RH, je suis devenue agent immobilier et j'ai ouvert la concession de Lens-Liévin sous licence de marque Propriétés Privées

Si vous souhaitez vendre, louer ou acquérir un bien sur l'Artois contactez moi! Je serais ravie de vous accompagner dans cette étape de vie.

Si vous envisagez un nouveau projet professionnel, je recherche des agents pour m'accompagner dans cette aventure. J'accueille tout profil, l'essentiel un bon relationnel, une belle motivation et une once de rigueur.



Pour plus d'information visitez mon site sur



Pourquoi une telle transition?

J'ai décidé de m'appuyer sur mes compétences juridiques, en accompagnement de projet et sur mon aisance relationnelle pour débuter une arrière de chef d'entreprise dans l'immobilier. Et oui, le changement ou achat de résidence jalonnent les étapes d'une vie et donc les projets personnels.



Au plaisir de vous lire.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Communication interne

Formation

Recrutement

Organisation du travail

Gestion de projet

Relations sociales & syndicales

Gestion budgétaire

Analyse stratégique

Accompagnement du changement

Assurance

SIRH

Droit du travail

Communication interpersonnelle

Accompagnement managérial

Lobbying syndical

Immobilier