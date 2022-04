Chauffeur livreur professionnel (Plus de 15 années au sein de la même entreprise de transport), je suis actuellement en poste en CDI, en tant que chauffeur livreur avec mon propre véhicule (grand monospace récent) en courses à courses.

Je recherche un poste fixe en CDI, avec une tournée régulière ( banque, visas,courriers d’entreprise, légalisations de documents commerciaux, formalités administratives, envois urgents par Fret, Sernam, Airport, dépôts d’appels d’offres etc…)

J’ai une expérience professionnelle de plus de 25 ans en qualité de chauffeur livreur, coursier deux roues.

J’ai acquis une excellente maîtrise de la conduite, et sais faire preuve de sang-froid et de réactivité en toutes circonstances.

Habitué aux aléas de la circulations, qu’il s’agisse d'encombrement des routes ou encore de travaux, je sais m'adapter rapidement afin de tenir les contraintes horaires qui me sont imposées, mais cela en veillant toujours à respecter scrupuleusement le code de la route.



Je possède l'intégralité de mes 12 points de permis de conduire.

Responsable et volontaire, je suis persuadé que notre collaboration serait un franc succès.



Mes compétences :

Global Positioning System

GPRS