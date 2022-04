Bruno ABADIE

Directeur administratif et financier, Directeur du Contrôle de gestion de groupes internationaux cotés, je manage des équipes pour fiabiliser les résultats financiers, mesurer la performance opérationnelle et améliorer la rentabilité des organisations.

Expérience approfondie en contrôle de gestion des fonctions commerciales, industrielles, R&D, et supports, et en contrôle opérationnel de business units et de filiales étrangères.

Manager d'équipes multi-culturelles, attaché à une culture du résultat et moteur en phase de changements.

Compétences en audits opérationnels, reporting, consolidation, acquisitions et cessions, conduite de processus budgétaires et de prévisions, systèmes d'information financiers (SAP, Magnitude), IFRS, contrôle des projets, programmes d'optimisation des coûts, d'amélioration de la performance (KPI) et du cash flow libre.

Aime faire progresser la fonction finance en support de l'organisation et de la stratégie avec rigueur et pragmatisme.

Expérience internationale basée aux Etats Unis, en France et en Allemagne.

Intervenant extérieur en audits commerciaux et systèmes de rémunérations.



Mes compétences :

Audit - acquisitions - due diligence

SAP/Magnitude/hypérion

Cash Flows management - programmes d'optimisation

Contrôle de gestion opérationnel et fonctionnel -

International Financial Reporting Standards

Reporting & Consolidation

Budget et Controlling

Contrôle des coûts

Csah flow management

Compensation & benefits