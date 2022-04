Bruno ACCARIAS

Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, j'ai tout d'abord intégré la société SNEF dans laquelle j'ai travaillé 8 ans, j'ai développé des compétences hétéroclites compte tenu des missions variées auxquelles j'ai participées. De manière plus précise, j'ai réalisé différents projets dans leur intégralité. Il s'agissait pour les permettre, d'analyser des besoins, d'élaborer des cahiers des charges avec les clients, de passer par l'élaboration de MCD, MPD, de spécifications techniques et fonctionnelles dans le but de développer les diverses fonctionnalités des logiciels sur différentes plateformes de développement. Et ainsi maintenir en état de production les logicielles et leurs bases de données. Cette expérience m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences techniques et professionnelles mais également comportementales.



Pour autant, afin de développer de telles compétences, mais également pour en acquérir d'autres, je travaille actuellement depuis 3 ans pour le groupe THALES. Ce poste consiste à effectuer des prestations informatiques chez différents clients. Il me permet d'acquérir des connaissances métiers dans divers domaines comme le nucléaire, l'aéronautique et le transport. A ce jour je suis en mission au bureau d'étude informatique d'EUROCOPTER

et ma dernière mission a été de développer un outil informatisé de production d’indicateurs permettant de collecter des informations en provenance de différentes bases de données (ORACLE, SQL, DB2,…) afin de les synthétiser sous forme de rapports et graphiques. Le but de ce logiciel étant de créer un seul outil de production de KPI homogénéisé pouvant être utilisé sur différents programmes (NH90, Tigre, EC175...).

La mission précédente a été de migrer plusieurs bases de données (ORACLE, ACCESS, EXCEL) dans une seule base ORACLE avec une refonte complète de l'architecture de la base données (50 tables, 2 Millions d'enregistrements), l'optimisation du serveur ORACLE et le tunning de différentes requêtes pour l'amélioration des temps de réponse.



Je suis habitué depuis de nombreuses années à travailler sur différents Systèmes d’informations de grandes sociétés.

Bien que grand passionné d’informatique, je n’en reste pas moins à l’écoute des besoins des utilisateurs utilisant les outils dont je suis en charge de mettre en œuvre.



Etant trés créatif et ayant une imagination assez débordante, je suis constament en quête d'innovation.



Mes compétences :

Architecte

Bases de données Oracle

Chef de projet

Microsoft Sql serveur

Technique

VBA

Management

Gestion de projet

SQL

Visual Basic

Microsoft Access

Aéronautique