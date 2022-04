Bruno AIRIEAU

Passionné par les matériaux composites, j'ai toujours cherché à apprendre et progresser dans mon métier.

Après avoir été modeleur-prototypiste, j'ai suivi une formation et obtenu une qualification de technicien, puis ai occupé un poste de formateur technique pour adulte.

Mon parcours m'a emmené à m'expatrier pour monter et diriger une d'unité de production, j'ai ainsi pu me remettre à l'anglais, langue que j'affectionne particulièrement.

Aujourd'hui de retour chez moi, je suis responsable technique dans une PME, où je développe en ce moment de nouveaux projets et les intègre à la production.

Mes compétences se situent essentiellement dans la mise au point process et outillage, le développement, le prototypage, mais aussi l'encadrement.

Mes qualités sont ma sociabilité, mon dynamisme, ma persévérence.

Mes centres d'intérêts sont ma famille, mon métier, la moto, les voyages.



Mes compétences :

Composites

Formation

Gestion de production

matériaux

Matériaux composites

Mise au point

modelage

Process

Production

Prototype