Bruno AKOUANGOU

Audit ; Gestion financière ; Comptabilités Générale, analytique et des sociétés ; Révision comptable ; Contrôle de gestion ; Fiscalité des entreprises.

Diplômé de l'Ecole Nationale de Commerce de Port Gentil et de l'Institut des Cadres ; Perfectionnements post universitaires : Confédération du Patronat Gabonais, Institut International de Management d'Abidjan, Cabinet OSMOSE International.



Expérience professionnelle :

1. COMILOG_Moanda "Groupe Eramet" année 1991 : stage comptabilité fournisseurs ; participation active à l'informatisation du système comptable.

2. Office des Ports et Rades du Gabon"OPRAG", à compter de juillet 1992 : Cinq stages pratiques Direction Financière et Comptable ; Assistant Directeur Département "Finances et Budget" ; Responsable de l'endettement ; Réviseur comptable ; Directeur Financier et Comptable Adjoint chargé du Contrôle Financier et de la revue analytique des comptes ; Délégué du Gabon aux travaux du Comité technique "Finances et Etudes Economiques" de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest "AGPAOC" ; Auditeur interne, Attaché de Cabinet du Président du Conseil d'Administration.



Centres d'intérêts :

Qualités personnelles :

Objectif, dynamique, autonome, rigoureux, loyal, polyvalent, ouverture d'esprit, esprit d'initiative, bonne capacité de pénétration de l'entreprise, disponibilité.



