Bruno ALBANESE

Après avoir travaillé et occupé des fonctions de managers pendant quelques années, dans un groupe international aux services des entreprises (bureautique, traitement du courrier), j’ai décidé de changer de totalement cap et de m’investir dans un autre monde, le monde de la beauté, des soins et du bien-être !

Ainsi, je suis aujourd’hui gérant d’un institut de beauté et de minceur, KRYSALID Paris Institut situé dans le 15 ème arrondissement.

Si j'avais décidé de changer de cap il y a 2 ans, me voilà de retour sur mes premiers pas : la technique !

En effet , en mars 2014, j'ai créé en cogérance la SARL AVENIR ELEC ste de chauffage , plomberie, électricité, rénovation...

Alors un problème de fuite, une chaudière à changer , une panne électrique.... appelez nous au 01.34.99.90.20 et si tout cela vous a stressé appelez nous au 01.40.60.06.60.







Mes compétences :

Service

Gestion de la relation client

Management

gestion entreprise