Bruno ALLANIC

Actuellement je suis à la recherche d'un emploie comme agent administratif.

Je viens d'obtenir mon bac pro Gestion Administratif en juin dernier.

J’ai, suite à des problèmes de santé, du rebondir professionnellement, c’est pourquoi j’ai opté pour cette nouvelle orientation plus adaptée à mon nouveau profil. J’ai entamé cette formation en septembre 2013 à l’ERP JEAN JANVIER de Rennes. Auparavant, j’ai occupé différents postes tels que plaquiste, magasinier chauffeur, chauffeur poids lourds, chef d’équipe, responsable des achats fournisseurs …



Possédant de bonnes notions d'informatique, je suis à l'aise avec l'utilisation des logiciels Microsoft Word et Excel. Le métier d’assistant de gestion me plaît sur plusieurs aspects que ce soit le côté relationnel avec les entreprises, les clients, les salariés ou toute la partie organisation et gestion administrative de l'entreprise .



Doté d'un grand sens de l'organisation, d’accueil et d’écoute, je suis rigoureux et consciencieux. Je serai ravi de pouvoir intégrer votre équipe afin de m’investir pleinement à vos côtés.



Je me tiens naturellement à votre disposition pour vous fournir tout détail complémentaire sur mon parcours et mes compétences.



Dans l'attente d'un contact, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations dévouées.





Mes compétences :

Secrétariat

Microsoft Word

Microsoft Excel