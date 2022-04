Bruno ALLARD

J'ai suivi et obtenu un DUT Information-Communication (option documentation des entreprises) en 2000 puis, j'ai travaillé au sein de différents services du groupe de presse L'Equipe (archives photos, agence commerciale, service iconographie) jusqu'à juin 2014.

En 2009-2010, j'ai suivi et obtenu la licence professionnelle APICA (Archives et Patrimoines Industriels, Culturels et Administratifs) dans le cadre d'un congé individuel de formation.

Aujourd'hui, je suis assistant d'éducation dans un lycée et je recherche activement un emploi en lien avec ma formation et mes expériences professionnelles.

Je suis revenu en Bourgogne pour des raisons familiales et je recherche donc principalement en Bourgogne/Franche Comté.



Mes compétences :

Quark Xpress

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel

Microsoft Access

Joomla!

Apple Mac

Adobe Photoshop