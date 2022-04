Bruno ALVAREZ

Je suis actuellement adjoint au chef de la rédaction de Ouest-France, à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Je suis également en charge du traitement de l'information économique et sociale.



J'ai été embauché en CDI en mars 2001 à Ouest-France. J'ai fait mes premières armes dans ce quotidien en mulitpliant les périodes de correspondant local et sportif puis de journaliste en CDD dans le département de la Manche (Saint-Lô, Coutances, Cherbourg, Granville, Avranches…). J'ai également réalisé des piges pour La Voix du Nord, L'Equipe, France-Soir avant d'être recruté à Ouest-France.



Après un Bac ES, j'ai décroché un Deug LEA (langues étrangères appliquées en Anglais et Espagnol) à l'université du Mans. Puis j'ai obtenu un DUT de journalisme à l'IUT information-communication de Lannion avant de suivre le cursus de la licence professionnelle de journalisme de Tours.