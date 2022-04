Bruno Amaral, 21 ans, étudiant en BTS CGO en alternance exerçant le métier d'assistant comptable.



Baccalauréat professionnel Comptabilité comme premier bagage.



Doté d'expérience en entreprise et ayant effectué plusieurs stages de 3 semaines dès mes premières années de lycée.



Notamment chez un courtier d'assurances, le Cabinet Bart situé dans le 16 ème arrondissement de Paris et au siège social D'AXA dans le 8 ème. J'ai également eu un contrat de professionnalisation chez Patrick Spica Productions, agence de presse situé à Boulogne billancourt



Mes compétences :

Établissement et enregistrement des bulletins de s

Suivi des comptes clients et fournisseurs

Rédaction des déclarations aux organismes sociaux

Saisie de facture d'achat et de vente

Vérification et enregistrement des notes de frais

Classement quotidien

Word, Excel, Access, PowerPoint, Ciel, Coda Finan