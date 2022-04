Bruno AMAZ

Bonjour

Je me permets de vous envoyer mon CV au cas où une place serais libre au sein de votre entreprise, je recherche un emploi de chauffeur d’engins,ou de mecanicien.

J’ai été mecanicien tp durant 15 ans je m’occupais de des machines (pelles, chargeuse, compresseur, fourgeons, voitures,) et du petit matériel de l’entreprise, je sais souder a l’arc et au semi-automatique et chauffeur d engins 10 ans (chargeuses,minipelle,manuscopique,pt et gros rouleau 2 billes)

J’ai le CAP chauffeur d’engin passe a bruay la buissière en 2012 et un Brevet motoriste marine (750 cv passe a boulogne/mer en 1999) .

J’ai beaucoup conduit des chargeuses, mini pelle, merlot, manuscopique.

je viens de faire une mission de 5 mois pour Supplay a(boite interim pour Phenix comme mecanicien de maintenance)mission passee sans aucun probleme....



J’ai 50 ans je suis né le 28 novembre 1965 a Malo les bains

Merci d’y prêter attention, bien à vous



Mes compétences :

Microsoft Word

Internet

Ferries