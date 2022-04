Bruno AMBAL

- Assurer la maintenance hardware et software d'un poste informatique et des périphériques qui vont avec ce dernier.



- Tenir à jour la gestion du parc informatique et faire intervenir les partenaires externes dédiés aux machines loués chez ces derniers.



- Support et conseils aux utilisateurs ainsi que maintenance préventive.



- Respect des délais d'interventions et prises de rendez-vous.



- Maintenance des postes téléphoniques en IP.



Mes compétences :

Gestion de parc informatique

Gestion de prestataires

Téléphonie sur IP

Réparation PC bureau et portable

Peripheriques

Configuration informatique

Ethernet

Lotus Notes

Microsoft Windows

Microsoft Office

Périphériques poste de travail

Cablage 1er niveau

Imprimantes multifonctions

Gestion des stocks