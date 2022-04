Responsable commercial fort

de plus de 20 ans d’expérience,

j’ai développé, au fil de mon

parcours, de solides compétences

managériales, stratégiques et

opérationnelles. Homme de terrain

résolument orienté résultats, je

suis à la recherche d’un nouveau

challenge ! Je souhaite intégrer une

équipe dynamique et performante,

que je saurai accompagner dans

l’atteinte de ses objectifs.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Formation

Développement commercial

Management

Suivi clientèle

Formation management