Bruno ANJARRY

Je suis responsable d'un atelier de fabrication composé de deux équipes postées, environ 13 personnes par équipe.

J'ai une délégation sécurité, je suis tenu de faire respecter la sécurité et de détecter les risques éventuelles.

Je veille à la production, organise de façon à tenir les rendements ainsi que les délais. Mon principal objectif est l'amélioration de la production, tout en conservant la sécurité du personnel, la qualité du produit et un bon climat social.

Pour moi l'amélioration de la productivité passe principalement par de bonnes conditions de travail et par l'amélioration de l'outil de production en colaboration avec les employés.



Mes compétences :

Communication

Compétences Techniques

Ecoute

Sécurité

Soudure