Bruno ANTHONIOZ

Grande expérience en management de macro-projets au niveau international en alternance de positions sur sites et au siège de la compagnie.

Après une première étape dédiée à l'étude de projets hydroelectriques en france (EDF_GRPH), résidant à Madrid depuis 1990 pour le compte de Alstom Power et Transport Espagne, Dragados Industrial, Cobra, Isolux Corsan en fonctions sur le siège (Dept Garanties International de Alstom Espagne) mais plus souvent comme expatrié sur sites de construction (Colombie, Mexique, Algérie = actuel).

Grande facilité d'évolution en situations multi-culturelles; projets en langue espagnole, française et anglaise).

Aspiration a diriger un departement d'opérations internationales pour gestion de projets industriel ou d'infrastructures EPC/BOT/clé en mains.



Mes compétences :

Energy

EPC

International

Transportation