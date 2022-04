Bruno ARAMBURU

Passionné de commerce, je suis un homme de terrain qui place l’humain (aussi bien clients que collaborateurs) au centre de mes préoccupations. Mon expérience professionnelle m’a appris qu’atteindre les objectifs de résultats et développer la rentabilité de la surface de vente ne peut se réaliser sans allier bienveillance et exigence, et surtout que la réussite est un travail d’équipe.

Le goût du challenge, la satisfaction clients et faire grandir mes équipes sont mes principaux moteurs.



Mes compétences :

Développer et valoriser la réussite collective

Analyser et améliorer les performances

Animer, motiver et faire grandir les équipes

Optimiser la satisfaction clients

Maîtriser et contrôler les coûts fixes et variable

Fixer, piloter et contrôler les objectifs individu

Fidéliser la clientèle

Coaching

Formation

Merchandising

Management