Bruno ARDAILLON

Mon parcours professionnel m'a permis de comprendre que le travail collaboratif permet d'être plus réactif et plus pertinent dans l'élaboration de solutions techniques et commerciales des offres.

Il en résulte une augmentation de la performance financière de l'entreprise.



J'ai ainsi au contact des autres, développé une organisation dans mon travail et acquis les compétences nécessaires pour répondre avec efficacité aux attentes de mes clients.



J'ai plus de 25 ans d'expérience dans la fonction commerciale dans le secteurs industriels.

Après une première expérience en bureau d'études, j'ai orienté mon parcours professionnel dans la fonction commerciale en privilégiant l'écoute, un temps de réflexion pour l'analyse de la problématique et la recherche de solutions originales



Méthodologie développée :

- Approche technique de la problématique

- Écoute du client, analyse du besoin, recherche de solutions

- Interface entre le client et les services techniques de l'entreprise

- Suivi des affaires tout au long de la supply chain.

- Développement agile



Reconnu pour mon expertise technique et opérationnelle, j'accompagne les clients dans la recherche de solutions personnalisées.



Aujourd'hui je souhaite apporter ma polyvalence, technique, commerciale et achats au service d'une PME qui met son savoir faire au service de l'industrie.



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Négociation

Suivi commercial et administratif

Gestion de la relation client

Développement commercial

Lecture de plan

Vente B2B

Relations clients

Gestion de projet

Sales Force