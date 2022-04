Bruno ASSOGBA

Projeteur synthèse.



-Étude des réseaux CFO_CFA et des réservations.

Dimenssionement

Plan des cheminements de câbles

Colonnes montantes.

Réservations.



-Étude d'implantation des équipements.

Étude suivant CCTP.

Étude suivant normes en vigueur.

Plans d'implantation.



-Etude des incorporations béton

Etude et realisation du carnet des incorporations des escaliers.

Plans et détails des incorporations dans les voiles, prèmurs, planchers...



-Synthèse

Réalisation de la synthèse des études précédemment citées.



-Réalisations de plans

AUTOCAD 2D et 3D .

REVIT 2014 2015