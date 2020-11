Bruno ASTULFONI

En tant que Consultant Formateur SAP et technico-fonctionnel Ivalua Buyer, je me mets à votre service pour contribuer à la réussite de vos projets de déploiement.



J'interviens depuis 10 ans pour assurer des formations Informatiques ou en soutien par des prestations d'Amoa, de support, d'assistance et de coaching.

J'ai acquis des connaissances approfondies de différents environnements et je maîtrise les domaines fonctionnels de la Comptabilité, du Contrôle de Gestion, Achats/Ventes ou CRM.

Je fait preuve d'un excellent sens pédagogique pour accompagner la montée en compétences des utilisateurs.



Mes derniers Projets :

- Formateur SAP MM/SD/PS projet de déploiement ENDEL

- Consultant Recette HPQC - SAP SRM LaPoste Nantes

- Formateur Webpos OpenBravo projet BUT

- chef de projet support Ivalua Buyer - ADP orly

- Formateur/Assistant Utilisateur pour le DMS Automobile Carbase,

- Consultant Formateur SAP FI CO et SRM à la DGAC ( Direction de l'aviation Civile ),

- Consultant Formateur SAP SRM / Projet "ASTRALE" de La Poste Courrier,

- Consultant Formateur à l'INRAP à Paris, au sein de l'équipe déploiement de la solution SGA.



Connaissances Fonctionnelles SAP :

FI, FI-AA, CO, PS, MM, SD, GMAO, GTA, CRM, ISU, SRM

ainsi que Readsoft Invoice pour la dématérialisation des Factures Fournisseurs.



Secteur d'activité : Bâtiment & Construction, Energie, Services, Distribution Automobile, Comptabilité publique CHORUS.



Autres Outils informatiques maîtrisés : Access, Windows Server & Client, Adobe Photoshop, Planisware, Dreamweaver, Graphtalk, Sql Server.

ERP Divalto, Sage, Agresso, DMS Carbase

Powerpoint, Word, Excel.



Informaticien depuis 1983,



Mes compétences :

GMAO

GTA

Readsoft

SAP

SAP FI

Validation

Workflow

Workflow de Validation

Divalto

Microsoft Access

Sage

Microsoft Excel

SAP Business Objects

SAP Supplier Relationship Management

SAP Material Management

Microsoft PowerPoint

Sql server

Vba excel

Ivalua buyer

HP Quality Center