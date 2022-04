Bruno AUGOUVERNAIRE

Riche d'une expérience de 20 années acquise chez un spécialiste du financement et du regroupement de prêts, j'apporte aujourd'hui mon expertise à vos clients pour leur permettre de réaliser un projet qui leur tient à cœur, ou pour rétablir une situation financière dégradée.

Sensible à la qualité de service, j'ai choisi d'intégrer le réseau Idesia, réseau qui déploie son activité par la prescription, et qui s'appuie sur des valeurs fortes, telles que professionnalisme, cohésion, engagement, ou encore proximité, et dont je développe la marque sur les départements du Nord et plus récemment du Pas de Calais.

A votre disposition pour toutes précisions sur nos solutions et sur les possibilités de collaboration.

Si par ailleurs vous vous reconnaissez dans ces valeurs, si vous pouvez démontrer vos talents commerciaux par une expérience réussie dans un environnement similaire, et si vous recherchez un nouveau challenge, contactez-moi, je recherche des consultants financiers sur la région Nord-Pas-de-Calais





Mes compétences :

Franchise

Restructuration

Prêts hypothécaires

Financement de projet