Bruno AUGUSTO

Baignant dans la culture 3.0, toujours guidé par la recherche de l’équilibre entre le fond et la forme, l'impact et la persuasion ainsi qu'un penchant pour l'originalité.



Je ne souhaite qu'apporter la bonne corrélation entre la justesse des mots, qui font naître l’adhésion dans de divers plans de communication ou d'événementiel, avec le choix du déploiement des supports (imprimés, numériques ou vidéos).



Mes convictions et mes choix pour diriger des projets avec succès et répondre aux objectifs sont de croiser tous ces univers de stratégies variés, pour la réussite à court ou long terme selon les besoins et de contribuer à la mise en oeuvre permanente d'une veille pour le meilleur des positionnements.



Mes compétences :

Graphisme

Gestion de projet

Web

Web analytics

Montage vidéo

Print management

Gestion événementielle

Community management

Marketing

Communication