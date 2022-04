Bruno AVENTUR

Actuellement chargé d'affaires en maîtrise des risques sanitaires sur les domaines de l'eau et de l'air, je travail principalement sur des missions d'audit, de diagnostic et de conseil pour des clients gestionnaires de patrimoines immobiliers (bureaux, centres commerciaux et centres d'exposition) et d'équipements techniques (tours aéroréfrigérantes, réseaux d'eau chaude et réseaux de traitement d'air). Afin de les aider à améliorer leurs systèmes de gestion, de maintenance et de surveillance de leurs installations.

Je cherche donc à évoluer professionnellement sur des missions plus ancrées dans la maîtrise d'ouvrage pour des entreprises qui cherchent à se doter en interne des compétences réglementaires et techniques.



Mes compétences :

Diagnostics techniques et sanitaires d’installatio

LEED EBOM

Système de Management Environnemental d’Opération

Automatisme et télésurveillance

Bioaugmentation

Station d'épuration

Réseaux d’eaux sanitaires

H&E

AMR Tours aéroréfrigérantes

Traitement d’air (CTA, VMC, etc)

HQE

Surveillances et maintenances préventives des inst

Réglementations et normes sanitaires

Carnet Sanitaire

Rubriques des Installations Classées pour l’Enviro

Risque légionelle

Microsoft Office

AutoCAD LT

Audit

Adobe Illustrator