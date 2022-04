Bruno BARBEY

Responsable Agence Itinérant France

Missions transverses auprès des Responsables d'Agences:

-Accompagnement managérial des nouveaux Responsables d'Agences (outils commerciaux et prospection terrain)

-Formation des nouveaux collaborateurs

-Auditeur Interne Qualité

-Participation aux missions digitales du groupe et Comop

-Co animation d'ateliers de travail en groupe



Mes compétences :

Customer Relationship Management